  • Бывшую тюменскую чиновницу позвали на закрытую вечеринку Playboy за откровенные снимки

    22 ноября 2019, 13:09

    Ольга Ситникова

    Бывшая чиновница из Тюмени Анна Ануфриева попала на закрытую вечеринку победительниц конкурса «Девушка года», которую организовал эротический журнал Playboy. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Instagram девушки.

    Журнал Playboy прокомментировал участие Ануфриевой в конкурсе «Девушка года»

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    Мероприятие провели в Москве. На нем члены жюри — российский комедийный актер Тимур Батрудинов и украинская поп-певица Анна Седокова, — наградили победивших девушек.

    Ануфриева на вечеринке пила шампанское, танцевала и пела.

    Ранее бывшая тюменская чиновница приняла участие в конкурсе «Девушка года» по версии журнала Playboy. Для этого необходимо было предоставить откровенные фотографии.