Бывшую тюменскую чиновницу позвали на закрытую вечеринку Playboy за откровенные снимки
Бывшая чиновница из Тюмени Анна Ануфриева попала на закрытую вечеринку победительниц конкурса «Девушка года», которую организовал эротический журнал Playboy. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Instagram девушки.
Журнал Playboy прокомментировал участие Ануфриевой в конкурсе «Девушка года»Подробнее
Мероприятие провели в Москве. На нем члены жюри — российский комедийный актер Тимур Батрудинов и украинская поп-певица Анна Седокова, — наградили победивших девушек.
Ануфриева на вечеринке пила шампанское, танцевала и пела.
Ранее бывшая тюменская чиновница приняла участие в конкурсе «Девушка года» по версии журнала Playboy. Для этого необходимо было предоставить откровенные фотографии.