Бывшую тюменскую чиновницу позвали на закрытую вечеринку Playboy за откровенные снимки

Журнал Playboy прокомментировал участие Ануфриевой в конкурсе «Девушка года» Подробнее

Мероприятие провели в Москве. На нем члены жюри — российский комедийный актер Тимур Батрудинов и украинская поп-певица Анна Седокова, — наградили победивших девушек.

Ануфриева на вечеринке пила шампанское, танцевала и пела.

Ранее бывшая тюменская чиновница приняла участие в конкурсе «Девушка года» по версии журнала Playboy. Для этого необходимо было предоставить откровенные фотографии.