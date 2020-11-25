Бывшую сотрудницу петербургского СИЗО обвинили в создании банды мошенников
В Санкт-Петербурге перед судом предстали три человека, которых обвинили в мошенничестве и краже. Среди них — экс-сотрудница СИЗО, передает РИА ФАН.
По версии следствия, подсудимые могут быть причастны к мошенничеству в отношении пенсионеров. «Экономика сегодня» рассказала, что в середине мая обвиняемые по видом электриков пришли домой к пожилой женщине и украли ее сбережения. Аналогичный случай произошел также в мае. Отмечается, что подозреваемых задержали этой весной.