Бывшую сотрудницу петербургского СИЗО обвинили в создании банды мошенников

По версии следствия, подсудимые могут быть причастны к мошенничеству в отношении пенсионеров. «Экономика сегодня» рассказала, что в середине мая обвиняемые по видом электриков пришли домой к пожилой женщине и украли ее сбережения. Аналогичный случай произошел также в мае. Отмечается, что подозреваемых задержали этой весной.