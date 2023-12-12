Общество 12 декабря 2023, 18:43 Бывшую штаб-квартиру «Интеко» выставили на продажу в Москве РБК: бывшую штаб-квартиру «Интеко» в Москве предложили купить за 3 млрд рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывшую штаб-квартиру девелопера «Интеко» в Москве выставили на продажу за три миллиарда рублей. Об этом сообщило издание РБК.

Деловой комплекс на Садовой-Спасской улице площадью 9,2 тысяч квадратных метров, возвели в 2007 году. Он выступал в качестве основного офиса компании под управлением Елены Батуриной.

Реклама

Пресс-представитель «Sminex-Интеко» подтвердил РБК информацию о продаже бывшей штаб-квартиры. Роман Семчишин, занимающий должность вице-президента компании по продажам, прокомментировал причину продажи объекта тем, что компания уже обзавелась новым головным офисом. Кроме того, по словам Семчишина, штат организации значительно вырос.

«За последний год наш штат увеличился в три раза и просто не поместится в здание на „Красных воротах“», — отметил Семчишин.

Ранее недостроенный многофункциональный комплекс выставили на торги в Балашихе.