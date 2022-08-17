Бывшую сеть кофеен Starbucks назвали Stars coffee

Бывший Starbucks стал Stars coffee. Сеть кофеен откроется в Москве уже 18 августа. Об этом сообщают «Известия».

Флагманское заведение будет расположено в центре Москвы на Новом Арбате.

Гостей уже предупредили о предстоящих изменениях. Так, на стаканчиках для знакомств имена посетителей будут подписывать не в ручную, а на термопринтере. В меню оставят сэндвичи, салаты, пасту, выпечку и десерты.

12 августа стало известно, что на сайте Роспатента появились заявки с новыми возможными названиями бывшей сети кофеен Starbucks. Совладелец заведения ресторатор Антон Пинский заявил о решении зарегистрировать три товарных знака: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

В конце июля рэпер Тимати сообщил, что совместно с ресторатором Антоном Пинским выкупил все активы сети кофеен Starbucks. Исполнитель пообещал, что «чудовищных ребрендингов» не будет.