Общество 06 июня 2023, 19:06 Бывшую промзону в Печатниках и участок в Южном Бутове обновят по программе КРТ Мэр Москвы Собянин: в программу КРТ вошли территории в Печатниках и Южном Бутове https://stroi.mos.ru/

Читать 360tv в

Часть бывшей промзоны «Южный порт» в Печатниках и неэффективно используемый участок в Южном Бутове вошли в программу комплексного развития территории. О принятом решении сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На территории в пять гектаров между Варшавским шоссе и 1-й Горловской улицей построят много объектов инфраструктуры: офисы, кафе, магазины и открытый стадион с трибунами. В Южном Бутове появится более 1,7 тысячи рабочих мест.

Реклама

Между Южным речным портом и Шоссейным проездом, в промзоне «Южный порт», помимо ЖК, возведут школы и детсады, поликлинику, пожарное депо, офисные помещения, отделения банков и рестораны.

У жителей Печатников тоже появится возможность трудиться рядом с домом — в результате КРТ в районе создадут 18,5 тысячи рабочих мест.

Сейчас в столице реализуют 30 проектов КРТ, в планах — возвести свыше 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости. В проект инвестировали около 779,6 миллиарда рублей.