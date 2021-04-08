facebook_pixel
    08 апреля 2021, 21:17

    Бывшую директрису уральской школы осудили за мошенничество

    Артур Блянихов

    В Свердловской области перед судом предстала экс-директриса одной из школ Асбеста, которую обвинили в мошенничестве и растрате. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, будучи руководителем школы, женщина в течение нескольких лет выписывала зарплату и премии на фиктивных работников, а затем присваивала деньги.

    Также она растратила бюджетные деньги на покупку установки для изготовления кислородных коктейлей. Нанесенный ущерб превысил три с половиной миллиона рублей. Следующие четыре с половиной года осужденная проведет в колонии общего режима.