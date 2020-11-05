Бывшим заключенным помогут с трудоустройством

Отмечается, что проблемы с трудоустройством толкают на новые преступления около половины людей, которые сидят в тюрьмах. Специальный проект поможет начать им полноценную трудовую жизнь.

«К концу текущего года Рострудом совместно с ФСИН России планируется запуск специального сервиса, направленного на оказание помощи в трудоустройстве лиц, освобождаемых из мест лишения свободы», — отметила глава Комитета Совфеда по соцполитике.