facebook_pixel
    05 ноября 2020, 12:06

    Бывшим заключенным помогут с трудоустройством

    Артур Блянихов

    Сенатор Инна Святенко рассказала «Парламентской газете», что в стране к концу года должен открыться сервис, который поможет бывшим заключенным в трудоустройстве.

    Отмечается, что проблемы с трудоустройством толкают на новые преступления около половины людей, которые сидят в тюрьмах. Специальный проект поможет начать им полноценную трудовую жизнь.

    «К концу текущего года Рострудом совместно с ФСИН России планируется запуск специального сервиса, направленного на оказание помощи в трудоустройстве лиц, освобождаемых из мест лишения свободы», — отметила глава Комитета Совфеда по соцполитике.