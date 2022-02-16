Бывшим заключенным хотят запретить работать в такси

Работать водителями в общественном транспорте и такси хотят запретить ранее судимым за убийство, изнасилование или грабеж. 16 февраля планируют рассмотреть законопроект об этом.

Как уточнила «Парламентская газета», рассмотреть законопроект, о котором идет речь, намерены на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Насильники, убийца, а также люди, которые были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, не смогут регистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП) и работать таксистами. Такое положение предлагает установить кабмин. Более того, перевозчикам не разрешат брать на работу таких людей.

В законопроектах говорится только о лицах с непогашенной или неснятой судимостью. Согласно ст. 86 уголовного кодекса для тяжких и особо тяжких преступлений после восьми и 10 лет с момента отбытия наказания судимость погашается автоматически. После амнистии или помилования судимость может стать снятой.

В Трудовом кодексе сегодня нет статьи, которая запрещала бы россиянам с непогашенной или неснятой судимостью устраиваться на работу водителями пассажирского транспорта. В федеральном Уставе автотранспорта также отсутствуют ограничения по допуску ранее судимых водителей.

Законопроект о запрете работать таксистами людям с судимостью никак не повлияет на отрасль, еще в сентябре прошлого года заявлял в беседе с «360» автоэксперт Вячеслав Субботин. Но, по его мнению, этот документ дискриминационный. Человек уже отсидел, уже исправился, его отпустили, почему ему не разрешают работать в такси, задавался вопросом Субботин.