Бывшим сотрудникам СК и прокураторы хотят разрешить выкуп излишков жилья
Бывшим сотрудникам органов прокуратуры, Следственного комитета и членам семей погибших при прохождении службы прокуроров и следователей хотят разрешить выкупать излишки предоставляемой им жилплощади в собственность, сообщила «Парламентская газета».
Законопроект рекомендован ко второму чтению комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Глава Комитета, Василий Пискарев, заявил, что предложенный проект «защищает жилищные права тех, кто, отстаивая закон и права граждан, а также права членов семей погибших при исполнении служебного долга прокуроров и следователей».
Если общая площадь жилья превышает предусмотренную законом норму, оно может быть передано в собственность только при оплате за счет граждан излишков общей площади.