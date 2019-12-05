Бывшим сотрудникам СК и прокураторы хотят разрешить выкуп излишков жилья

Законопроект рекомендован ко второму чтению комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Глава Комитета, Василий Пискарев, заявил, что предложенный проект «защищает жилищные права тех, кто, отстаивая закон и права граждан, а также права членов семей погибших при исполнении служебного долга прокуроров и следователей».

Если общая площадь жилья превышает предусмотренную законом норму, оно может быть передано в собственность только при оплате за счет граждан излишков общей площади.