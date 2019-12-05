  • Бывшим сотрудникам СК и прокураторы хотят разрешить выкуп излишков жилья

    05 декабря 2019, 15:20

    Александр Кушак

    Бывшим сотрудникам органов прокуратуры, Следственного комитета и членам семей погибших при прохождении службы прокуроров и следователей хотят разрешить выкупать излишки предоставляемой им жилплощади в собственность, сообщила «Парламентская газета».

    Законопроект рекомендован ко второму чтению комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    Глава Комитета, Василий Пискарев, заявил, что предложенный проект «защищает жилищные права тех, кто, отстаивая закон и права граждан, а также права членов семей погибших при исполнении служебного долга прокуроров и следователей».

    Если общая площадь жилья превышает предусмотренную законом норму, оно может быть передано в собственность только при оплате за счет граждан излишков общей площади.