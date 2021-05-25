Бывший жених Ольги Бузовой занял ее место в «Доме-2»

Новым ведущим реалити-шоу «Дом-2» стал бывший парень Ольги Бузовой, блогер и музыкант Давид Манукян (Дава). Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Ю», где теперь идет эта передача.

Сама Бузова ранее отказалась вернуться в проект после его закрытия на ТНТ в декабре прошлого года. Поэтому коллегами Манукяна станут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Сам Манукян признался, что ему всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу.

«Реалити „Дом-2“ идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» — заверил Дава.

Новая версия шоу получила название «Дом-2. Новая любовь» и вышла в эфир 19 апреля. Бузова была участницей шоу с 2004 по 2008 год. Затем она стала его ведущей и была ей вплоть до самого закрытия. Выбор нового ведущего «Дома-2» звезда пока никак не прокомментировала.

Роман Бузовой и Давы закончился в январе этого года. Девушка рассказала своим подписчикам в Instagram, что блогер якобы оскорблял ее, избивал и плевал ей в лицо.