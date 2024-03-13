Общество 13 марта 2024, 12:05 Бывший завод Nissan представил первый автомобиль бренда Xcite в России «Автозавод Санкт-Петербург» представил кроссовер Xcite X-Cross 7 РИА «Новости»

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Автомобильный завод «Санкт-Петербург» презентовал первую машину бренда Xcite. Об этом написало издание Autonews.

Первой моделью стал Xcite X-Cross 7, который по техническим характеристикам, дизайну и габаритам схож с китайским Chery Tiggo 7.

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Производитель презентовал машину как комфортный автомобиль с салоном на пять мест и ровным полом. Машина получила 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной мощностью 147 лошадиных сил. С ним автомобиль способен набрать скорость 100 километров в час за 9,8 секунды.

Кроме того, X-Cross 7 получил зимний пакет с обогревом наружных зеркал, рулевого колеса, ветрового стекла и сидений. В базовой версии модели есть дистанционный запуск с ключа, светодиодная оптика в фарах и электропривод двери багажника. Машину оборудовали мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Ранее автомобильная компания SWM заявила о выходе на российский рынок в марте.