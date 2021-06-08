Бывший защитник Ефремова сохранил адвокатский статус

Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга решила не лишать адвокатского статуса Андрея Алешкина, который представлял интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом юрист рассказал «360».

Алешкин уточнил, что ему вынесли предупреждение, а дисциплинарное производство в отношении него завершено.

«Адвокатский статус я сохранил, остался адвокатом. Есть три градации: замечание, предупреждение, лишение статуса. Мне вынесли предупреждение», — сказал он.

В пояснениях на заключение квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Андрей Алешкин указал, что она «отошла от принципа презумпции добросовестности адвоката и, несмотря на наличие письменных доказательств, не учла их, а ограничилась полным принятием позиции доверителя наряду с неполным принятием позиции адвоката».

По словам Алешкина, при подобных обстоятельствах выводы комиссии нельзя призвать обоснованными. Он также заявил, что производство по этой части следует прекратить.

Квалификационная комиссия ранее выявила в работе Алешкина нарушение этики. Адвокатского статуса его хотели лишить на два года.