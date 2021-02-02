Бывший защитник Ефремова решил стать депутатом Госдумы

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев собрался баллотироваться в Госдуму. В выборах 2021 года он хочет участвовать по одномандатному избирательному округу от Москвы.

Политические планы Пашаев раскрыл в беседе с РИА «Новости». Он добавил, что в феврале запустит процедуру регистрации партии «Союз справедливых сил России».

«Сейчас уже начинаем организацию. Мы не успеваем выдвигаться от партии. Просто так пока пойду. <…> От Москвы пойду», — сказал юрист. Регистрировать политическое объединении он будет параллельно.

Эльман Пашаев был адвокатом актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. В результате аварии, произошедшая 8 июня 2020 года, погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров. В его фургон врезался Jeep Grand Cherokee, которым управлял пьяный артист.

Ефремов получил восемь лет колонии общего режима, потом Мосгорсуд уменьшил срок до 7,5 лет. Представлявшие интересы обеих сторон процесса защитники лишились статуса адвоката.

В 2021 году единый день голосования в России должен пройти 19 сентября. В этом году также будут проходить выборы в Государственную думу.