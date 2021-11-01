Бывший замначальника следственного изолятора в Ачинске стал директором школы

В Ачинске директором школы стал бывший заместитель начальника СИЗО Евгений Мартынов. Его кандидатуру согласовал совет главы города.

В пресс-службе мэрии рассказали, что всего заявки на замещение вакантной должности директора средней школы № 11 подали четыре кандидата. Но лучшим оказался Евгений Мартынов.

«Директору школы необходимо быть грамотным не только в области педагогики, но также уметь выстраивать коммуникации, знать финансово-хозяйственную деятельность, находить решения задач, выходящих за рамки привычного», — рассказал глава города Александр Токарев.

По данным Newslab.ru, с июля 2019 года Мартынов занимал должность директора Центра социальной помощи семье и детям, а до этого работал в системе исполнения наказаний: был оперативным уполномоченным СИЗО-3, а после — заместителем начальника следственного изолятора.