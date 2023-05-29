Общество 29 мая 2023, 11:04 Бывший замминистра культуры РФ признала вину по делу о злоупотреблении полномочиями Обвиняемая в злоупотреблении полномочиями экс-замминистра культуры Ярилова признала вину РИА «Новости»

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Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, обвиняемая в злоупотреблении служебными полномочиями, признала вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщил ТАСС.

Ярилова стала фигуранткой дела о хищении более 200 миллионов рублей при помощи преступной схемы, связанной с фиктивными «Пушкинскими картами». Арестовали ее 20 апреля. Басманный суд Москвы отказал бывшей чиновнице в домашнем аресте. Ее отправили в СИЗО до 16 июня. Минкультуры России пообещало оказать содействие следственным и правоохранительным органам при расследовании дела Яриловой.

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Ольга Ярилова работала в должности заместителя министра культуры с 2018 года. В сентябре прошлого года она ушла с поста по собственному желанию.

Программу «Пушкинская карта» запустили в 2021 году. Ее выдают российским школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет. Они могут потратить пять тысяч рублей на покупку билетов в музеи, театры, филармонии и кинотеатры. Ранее Роскомнадзор удалил 36 страниц в интернете из-за мошенничества с «Пушкинской картой».