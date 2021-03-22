Бывший замглавы СВР Виталий Маргелов скончался в Москве

В Москве ушел из жизни бывший заместитель главы Службы внешней разведки РФ Виталий Маргелов. Генерал-полковнику было 79 лет.

Причиной смерти Маргелова стали осложнения после COVID-19, рассказал ТАСС его сын Михаил Маргелов.

«Отец умер сегодня около 21:00 в госпитале ФСБ», — уточнил он.

Маргелов, по словам сына, находился в реанимации неделю. У бывшего замглавы СВР выявили обширное поражение легких на фоне ковида.

В КГБ Виталий Маргелов начал работать в 1965 году. С 1980-х курировал советскую разведку на западноевропейской территории — во Франции, Испании, Италии, Швейцарии и других странах.

Заместителем директора Службы внешней разведки РФ был с 1997 по 2003 годы. В ведении Маргелова были оперативные вопросы.