Общество 18 июля 2023, 17:28 Бывший вице-президент зернового союза Корбут: крестьяне смогут заработать больше после остановки зерновой сделки

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Российские крестьяне смогут заработать больше денег, несмотря на остановку зерновой сделки. Об этом «Абзацу» сообщил бывший вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Эксперт отметил, что экспорт в любом случае не остановится, и покупатели будут брать российскую пшеницу с большим удовольствием.

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Данные торгов на Чикагской товарной бирже говорят, что за месяц стоимость пшеницы выросла на 25%. Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре торгуются на отметке 6,5 доллара за бушель (один бушель пшеницы равен 24–30 килограммам).