Бывший вице-президент Бурунди Жозеф Буторе получил российское гражданство | 360°

Общество 24 октября 2022, 18:13 Бывший вице-президент Бурунди Жозеф Буторе получил российское гражданство Президент Путин дал российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди Twitter

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Президент Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство России бывшего вице-президента Бурунди Жозефа Буторе. Документ появился на портале правовой информации, сообщил RT.

Российское гражданство также получили ведущий телеканала RT Рори Суше и документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо.

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Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди с 2015 по 2020 год. До этого он был министром высшего образования и научных исследований. Получил

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В конце сентября Путин дал российское гражданство экс-сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену. В 2020 году он получил бессрочный вид на жительство в России.

После получения гражданства Сноуден заявил, что это принесет стабильность его родным. Он добавил, что продолжает молиться о неприкосновенности частной жизни.