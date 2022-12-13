13 декабря 2022, 00:06
Бывший вице-премьер Дагестана получил пять лет колонии за хищение у Минобороны
Бывшего вице-премьера Дагестана Меджидова осудили на пять лет за хищение у Минобороны
Бывшего вице-премьера Дагестана Мухтара Меджидова приговорили в пяти годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы. Чиновника осудили за хищение более 100 миллионов рублей у Минобороны.
Также Меджидов выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей и не сможет занимать должности в государственных органах 2,5 года. Прокурор требовал для бывшего вице-премьера восемь лет колонии.
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Второй обвиняемый — экс-директор Избербашского радиозавода имени Плешакова Фиряз Фарманов получил условный срок — четыре года. Он также заплатит штраф в 800 тысяч рублей.
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Похищенные 108 миллионов взыскали с обоих обвиняемых.
Ведомство выделило эти деньги на создание радиолокационных систем посадки самолетов. Меджидов в 2012 году убедил сотрудников министерства, что радиозавод в Избербаше сможет их изготовить. При этом у предприятия не было ни комплектующих, ни оборудования для исполнения этих обязательств.
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