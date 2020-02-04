Бывший вице-премьер Акимов стал главой «Почты России»

Генеральный директор «Почты России» назначается на срок в пять лет. Договор с Максимом Акимовым подпишут в ближайшую среду, 5 февраля.

Бывший вице-премьер с октября 2019 года возглавлял совет директоров оператора. По уставу генеральный директор не может занимать пост председателя совета. После назначения Акимова пост главы совета директоров перешел помощнику президента России Максиму Орешкину.

В правительстве Максим Акимов работал с мая 2018 года. Он курировал национальные проекты «Цифровая экономика РФ» и «Безопасные и качественные дороги». Также он отвечал за системы связи.

До прихода в федеральное правительство Акимов работал в правительстве Калужской области, в том числе был заместителем губернатора региона до 2012 года.

С 1 октября 2019 года Почта России» превратилась из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество, где единственным владельцем акций является государство.