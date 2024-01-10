10 января 2024, 13:13
Бывший вице-губернатор Петербурга Виролайнен ушел из жизни
Умер экс-вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен
В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался бывший вице-губернатор Олег Виролайнен. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Чиновник ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причины смерти Виролайнена не уточнялись. Прощание состоится 12 января с 09:30 до 11:00 в часовне на территории Госпиталя для ветеранов войн. Похоронить чиновника планируют на Масловском кладбище.
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«Олег Арвович прожил яркую жизнь. Человечность, искренняя честность, высокий профессионализм вместе с простотой общения — эти качества были определяющими его чертами», — напомнили близкие умершего.
Виролайнен занимал пост вице-губернатора с 2003 по 2006 годы, в 2006–2009 годах он работал председателем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Северной столицы.
Днем 6 января стало известно о смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Его тело нашли в квартире в центре Москвы.
Санкт-Петербург
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