Общество 10 января 2024, 13:13 Бывший вице-губернатор Петербурга Виролайнен ушел из жизни Умер экс-вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен Unsplash

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В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался бывший вице-губернатор Олег Виролайнен. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Чиновник ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причины смерти Виролайнена не уточнялись. Прощание состоится 12 января с 09:30 до 11:00 в часовне на территории Госпиталя для ветеранов войн. Похоронить чиновника планируют на Масловском кладбище.

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«Олег Арвович прожил яркую жизнь. Человечность, искренняя честность, высокий профессионализм вместе с простотой общения — эти качества были определяющими его чертами», — напомнили близкие умершего.

Виролайнен занимал пост вице-губернатора с 2003 по 2006 годы, в 2006–2009 годах он работал председателем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Северной столицы.

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