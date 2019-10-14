Бывший вице-губернатор Челябинской области вышел из колонии

Копейский городской суд заменил срок в колонии экс-замгубернатора Челябинской области Николаю Сандакову на принудительные работы. За решетку бывший чиновник попал за мошенничество и взятку.

«Сандаков ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, и суд принял решение заменить содержание в колонии строгого режима на принудительные работы», — приводит «Интерфакс» слова консультанта суда Ольги Кадочниковой.

Бывшему вице‐губернатору Челябинска Николаю Сандакову дали 5,5 лет тюрьмы за мошенничество Подробнее

В октябре 2019 года бывшего уральского чиновника Сандакова суд приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей. Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки.

С учетом времени, которое Сандаков провел в СИЗО и под домашним арестом, он уже отбыл половину своего срока.

По данным суда бывший вице-губернатор в 2011–2012 годах получил от экс-главы города Озерска Евгения Тарасова 1,5 миллиона рублей.

Взятку Сандакову дали за помощь с назначением Тарасова главой Магнитогорска. Подразумевалось, что Сандаков сможет в этих целях повлиять на Михаила Юревича, который руководил регионом в те годы.

Также его обвинили в подстрекательстве во взломе электронной почты политолога Александра Подопригоры. Сандаков хотел получить доступ к его переписке с экс-руководителем управления администрации губернатора Александром Плозовым.

Сам бывший заместитель главы области своей вины не признал.