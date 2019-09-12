СМИ: бывший ведущий программы «МузОбоз» возглавит «Зарядье»

«Такие перестановки предполагаются», — сообщил собеседник агентства.

Иван Демидов — российский политический и общественный деятель, в прошлом телеведущий, продюсер и медиаменеджер. Сейчас он возглавляет президиум Фонда развития современного искусства. Он также является Членом Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации и членом Академии Российского телевидения.

«Зарядье» открыли в день празднования 870-летия Москвы в 2017 году. За первый месяц работы в парке число посетителей превысило миллионный показатель. За 2019 год число посетителей превысило 18 миллионов, из которых 40% составили иностранные туристы, напомнило ИА Nation News.