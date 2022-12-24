Общество 24 декабря 2022, 17:13 Бывший участник СВО устроился работать в школу в Ульяновске

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Житель Ульяновска устроился работать в местную школу после того, как вернулся из зоны спецоперации на Украине. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Мужчине 21 год, и он занял должность учителя физкультуры. Он рассказал, что учился на четвертом курсе педагогического колледжа, и, когда началась спецоперация, сразу же отправился служить по контракту.

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После этого молодой человек получил медаль «За отвагу» и пошел работать в школу, так как всегда мечтал «прививать патриотизм» детям. Получил ли он в итоге диплом педагога, неизвестно.

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