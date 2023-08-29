29 августа 2023, 00:53
Бывший судья получил 9 лет колонии за взятку
Бывшего судью Котова приговорили к девяти годам колонии за взятку
Московский областной суд приговорил бывшего судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова к девяти годам колонии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее мужчину задержали с поличным за получение взятки в 13 миллионов рублей.
«Приговором Московского областного суда <…> Котов С. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — указали в суде. Там также добавили, что мужчина получил девять лет исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф «в размере двухкратной суммы взятки — 26 миллионов рублей».
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Кроме того, Котов лишился права занимать должности на государственной службе в судебной системе и правоохранительных органах в течение пяти лет после отбытия наказания.
Бывшего адвоката Ирину Кувакину также осудили по этому делу. Ее признали виновной в покушении на особо крупное мошенничество, а также в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Суд назначил Кувакиной наказание в виде 5,6 года лишения свободы. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также Кувакиной назначен штраф в размере однократной суммы взятки — 13 миллионов рублей.
Кроме того, она лишена права заниматься адвокатской деятельностью на четыре года после отбытия наказания.
Суд
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