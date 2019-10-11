Бывший судья не поддержал идею с химической кастрацией педофилов

Чудовище из гаража - Мотив в деле об убийстве Лизы Киселевой второстепенен. И вот почему Подробнее

По мнению юриста, с химической кастрацией торопиться не следует, поскольку непоправимых ошибок в этом случае не избежать, и это чревато последствиями.

Однако идею с созданием специального реестра, куда надо заносить людей, совершивших насилие над детьми, Тарло поддержал. По словам специалиста, это необходимо.

«Их нужно ставить на особый учет, так как их преступления связанны с психическими отклонениями, изменения личности», — заметил экс-судья.