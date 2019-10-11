  • Бывший судья не поддержал идею с химической кастрацией педофилов

    11 октября 2019, 20:40

    Артур Блянихов

    Вице-президент Федерального Союза Адвокатов, бывший судья Евгений Тарло обсудил с ИА НСН предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ввести химическую кастрацию педофилов.

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    По мнению юриста, с химической кастрацией торопиться не следует, поскольку непоправимых ошибок в этом случае не избежать, и это чревато последствиями.

    Однако идею с созданием специального реестра, куда надо заносить людей, совершивших насилие над детьми, Тарло поддержал. По словам специалиста, это необходимо.

    «Их нужно ставить на особый учет, так как их преступления связанны с психическими отклонениями, изменения личности», — заметил экс-судья.