Бывший судья не поддержал идею с химической кастрацией педофилов
Вице-президент Федерального Союза Адвокатов, бывший судья Евгений Тарло обсудил с ИА НСН предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ввести химическую кастрацию педофилов.
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По мнению юриста, с химической кастрацией торопиться не следует, поскольку непоправимых ошибок в этом случае не избежать, и это чревато последствиями.
Однако идею с созданием специального реестра, куда надо заносить людей, совершивших насилие над детьми, Тарло поддержал. По словам специалиста, это необходимо.
«Их нужно ставить на особый учет, так как их преступления связанны с психическими отклонениями, изменения личности», — заметил экс-судья.