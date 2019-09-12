Бывший сотрудник Минкультуры решил «обанкротить» ведомство

В Арбитражном суде Москвы зарегистрировано заявление о банкротстве Министерства культуры. Обращение поступило 11 сентября.

Как стало известно РИА «Новости», заявление о банкротстве министерства было подано от имени Евгения Юмашева. По информации агентства, человек с таким именем и фамилией работал в Минкультуры в 2005–2006 годах. Он занимал должность начальника юридического отдела административно-правового департамента ведомства.

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Заявление было зарегистрировано 11 сентября, решение по нему пока не принято. Однако, по словам партнера юрфирмы Petrol Chilikov Егора Чиликова, суд, скорее всего, вернет заявление Юмашеву, поскольку министерство нельзя обанкротить.

«Поскольку министерство является федеральным государственным казенным учреждением, оно не может быть признано банкротом в соответствии с нормами Гражданского кодекса», — сказал Чиликов.

Адвокат предположил, что Юмашев знал об этом и, подавая заявление, преследовал какую-то другую цель.