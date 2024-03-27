Эксклюзив 27 марта 2024, 14:23 Бывший солист «На-На» поддержал идею создания сериала об истории группы Бывший солист «На-На» Левкин: готов сняться в сериале об истории группы РИА «Новости»

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Бывший вокалист советской и российской поп-группы «На-На» Владимир Левкин в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал, что поддержит создание сериала об истории музыкального коллектива. По его словам, это пытались сделать уже неоднократно.

«Недавно был сериал „Король и Шут“ и там мне больше всего понравилась маленькая одна фраза. Когда они стали полностью громить гримерку, мол мы звезды, мы же „Юбилейный“ собрали, и администратор смотрит на них и говорит: Что? Как „На-На“, что ли?» — сказал он.

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Левкин признался, что очень хочет принять участие в создании такой картины, однако по правам договориться будет сложно.

«Я открыт всегда, поверьте, для меня это было бы здорово. Как сказала моя дочь, что вырастет, станет режиссером и снимет про нас фильм. Пускай она снимает. Но вообще вопрос о правах не ко мне», — отметил бывший участник коллектива.

В 2024 году исполнится 35 лет образования группы, напомнил Левкин.

«В любом случае я буду праздновать, 18 мая мы соберемся и оторвемся все на пионерской дискотеке. Но я не историк группы „На-На“, я 25 лет уже не там. Мне приятно, что мне звонят, но история в другом — группа живет, у меня позиция простая — если кто-то захочет делать, я готов», — заключил он.

Владимир Левкин покинул группу «На-На» в 1998 году.