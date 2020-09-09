Бывший схимонах Сергий попросил привести его свидетелей на церковный суд

Бывший схимонах Сергий (Романов), лишившийся сана схигумена и рискующий быть отлученным от церкви, обратился к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. Он попросил разрешить выступить в суде его свидетелям.

«Для продолжения суда надо мной прошу церковный суд вызвать и заслушать свидетелей моих обвинений: Валерия Сутормина, Вячеслава Балакина, Светлану Шахову, Валерию Балакиреву, Николая Егорцева, Павла Тимченко», — сказано в письме, текст которого имеется в распоряжении «Интерфакса».

Экс-схимонах отметил, что его прошлую просьбу удовлетворили и перенесли заседание на два дня. Но, по его словам, 48 суток ему не хватит, чтобы поправить свое здоровье.

Заседание об отлучении Романова от церкви за нарушение 28-го правила Святых Апостолов должно было состояться 7 сентября, но его перенесли на 9-е.

В послании митрополиту Кириллу Сергий рассказал, что не сможет прийти на слушание из-за плохого самочувствия. Оно вызвано «продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью». Причина этому — утвержденная патриархом инструкция для верующих, она связана с риском распространения коронавирусной инфекции. Ее опубликовали еще в марте.

Скандал с отцом Сергием начался с того, что он назвал эпидемию коронавируса мифом. Священник призвал прихожан не подчиняться требованиям властей и церковного руководства. Он проклял всех тех, кто закрывает церкви в пандемию. После этого Романова лишили сана схигумена.

Ранее протоиерей Максим Миняйло заявил, что схимонах Сергий больше не сможет быть священником.