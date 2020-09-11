Бывший схиигумен Сергий остался в Среднеуральском монастыре

Экс-схиигумен Сергий пока остается в Среднеуральском монастыре. Он опубликовал на Youtube видео из обители.

«Я прошу архангела Михаила провести эту черту через мои недостойные руки, защитную черту для монастыря», — заявил Сергий на видео.

На кадрах видно, что бывший схиигумен находится в Среднеуральском монастыре. Его окружают сторонники, некоторые — с детьми.

Ранее суд Екатеринбургской епархии принял решение отлучить Сергия от церкви. Теперь его должен подтвердить правящий архиерей. Сам Сергий на суд не явился. Его приглашали на заседание несколько раз, но он отвечал, что «продолжающееся недомогание и сердечная боль, спровоцированная новостью о поругании Таинства Евхаристии санитарными инструкциями» не позволяют присутствовать в суде.

Экс-схиигумен Сергий прославился тем, что он отрицает пандемию коронавируса, призывает церковь отказаться от правил, установленных для профилактики распространения болезни, и отказывается покидать Среднеуральских монастырь, хотя его уже лишили сана. Сергий продолжал проводить службы и совершать богослужения.