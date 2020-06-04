Бывший работник администрации Первоуральска написал заявления на главу городского округа

Ионкин заявил, что глава города принуждал его содержать автомобиль мэра за свой счет.

«Под угрозой увольнения со стороны главы администрации Первоуральска Игоря Кабца я был вынужден частично оплачивать из своих личных денежных средств бензин для его служебного автомобиля. Я оплачивал штрафы за нарушение дорожного движения, которые были совершены этим автомобилем, я оплачивал аккумулятор достаточно дорогостоящий на этот автомобиль. Последнее — я оплатил установку персональной сигнализации в кабинет Кабца», — поделился Ионкин.

Он подчеркнул, что все делалось под угрозами увольнения. А так как его уволили, он намерен вернуть свои деньги. По его словам, в общей сложности он потратил около 40 тысяч рублей.