Бывший прокурор отсудил компенсацию в 15 миллионов рублей у СМИ. В России это рекорд

В Чечне суд удовлетворил иск бывшего прокурора одного из районов республики к ИА Ura.ru. С информагентства взыскали рекордные 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщается на сайте издания.

Материал о смертельной аварии с участием бывшего прокурора стал поводом для судебного разбирательства. В августе 2017 года в Грозном случилось ДТП. Столкнулись Lada Priora и Toyota Camry, которой управлял сотрудник прокуратуры. В результате он получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Вторая машина взорвалась, а два человека, которые были в ней, скончались. Следствие установило, что виновником аварии был погибший водитель Lada Priora.

Статью о ДТП Ura.ru написало на основании сообщений других СМИ и Telegram-канала Mash, которые позже удалили свои публикации.

После прекращения уголовного дела бывший прокурор обратился в суд и потребовал признать сведения, содержащиеся в публикации Ura.ru, не соответствующими действительности, а также взыскать с учредителя информагентства 24 миллиона рублей морального вреда (по 60 тысяч на 339 дней нахождения заметке на сайте). Иск был удовлетворен, сумма компенсации снижена до 15 миллионов.

Апелляционная жалоба Urа.ru будет рассмотрена 18 февраля в Верховном суде Чечни.