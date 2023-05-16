16 мая 2023, 11:43
Бывший постпред при Совете Европы Солтановский стал послом России в Ватикане
Путин назначил Солтановского новым послом России в Ватикане
Бывший постпред при Совете Европы Иван Солтановский стал новым послом России в Ватикане. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.
Другим указом глава государства освободил от должности посла России в Ватикане Александра Авдеева.
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Ранее папа римский Франциск заявил о готовящейся «мирной миссии» Святого престола по урегулированию украинского кризиса. Понтифик также сообщил о намерении посетить Киев. Однако отметил, что осуществит задуманное только если съездит и в Москву. Он подчеркнул, что приедет либо в оба места, либо ни в одно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о «мирной миссии» Ватикана в Кремль пока не поступала. Президент Украины Владимир Зеленский отверг посредничество папы римского по урегулированию конфликта. Он заявил, что переговоры могут идти на условиях киевского режима.
Дипломатия
Владимир Путин
Ватикан
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