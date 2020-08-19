Бывший посол РФ в Ливане оценил ситуацию после взрыва в порту

«Несомненно, что будет недостаточным оказание одной лишь экстренной, чрезвычайной помощи на короткий период для удовлетворения насущных потребностей, возникших после взрыва», — подчеркнул дипломат.

По его словам, помощь нужна в главных сферах, таких как воспитание, здравоохранение, экономика и продовольствие. Он пояснил, что программа развития государства должна быть долгосрочной и основанной на реформах.