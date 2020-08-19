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    19 августа 2020, 11:07

    Бывший посол РФ в Ливане оценил ситуацию после взрыва в порту

    Артур Блянихов

    Экс-посол России в Ливане Александр Засыпкин обсудил с RT ситуацию, которая сложилась в стране после взрыва в порту Бейрута.

    «Несомненно, что будет недостаточным оказание одной лишь экстренной, чрезвычайной помощи на короткий период для удовлетворения насущных потребностей, возникших после взрыва», — подчеркнул дипломат.

    По его словам, помощь нужна в главных сферах, таких как воспитание, здравоохранение, экономика и продовольствие. Он пояснил, что программа развития государства должна быть долгосрочной и основанной на реформах.

    Новости SMI.FM