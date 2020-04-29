Бывший пилот Путина и Ельцина умер в Москве

Не стало Григория Белодеда — личного пилота Владимира Путина и Бориса Ельцина. Он умер в Москве на 74-м году жизни.

Как написал сайт kр.ru, смерть была внезапной. Сын Григория, Ярослав, никак не мог до него дозвониться. После этого мужчина решил зайти в гости к отцу, где обнаружил его мертвым. От чего умер пилот, пока не ясно. Для этого его тело отправили на экспертизу.

«Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел „из неба“, но продолжил работать в специальном летном отряде „Россия“ уже на земле», — рассказал сын Белодеда.

Ранее Григорий Белодед был командиром экипажа в специальном летном отряде «Россия», который летал вместе с первым президентом страны Борисом Ельциным. Позже Белодед стал личным шеф-пилотом действующего российского лидера Владимира Путина.

Сын Белодеда вспоминает отца как очень профессионального и сдержанного человека. Его работа была связана с секретностью, поэтому он не мог делиться всеми ее подробностями даже с семьей. Тем не менее Григорий всегда тепло говорил о своих пассажирах. По словам Ярослава, его папа очень любил небо. Когда он шел на работу или возвращался с нее, то всегда был в приподнятом настроении.