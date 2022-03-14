Бывший пилот Дельдюжов прокомментировал закон о правах России на иностранные самолеты

Закон о регистрации прав России на иностранные самолеты подписал Владимир Путин. Бывший пилот Игорь Дельдюжов в разговоре с NEWS.ru назвал принятие закона вынужденной мерой.

Он пояснил, что западные санкции направлены практически на полную блокировку российской авиационной отрасли, поскольку большинство самолетов России — иностранные и находятся в лизинге.

«Последним действием стало решение стран регистрации аннулировать сертификаты летной годности, а так как большинство самолетов были зарегистрированы на Бермудах, то отзыв сертификатов бермудскими властями должен посадить все наши самолеты на землю. Это и произойдет, если самолет вылетит за пределы РФ», — сказал Дельдюжов.

Принятие закона это «попытка продлить эксплуатацию воздушных судов, когда уже Россия решает вопрос о сертификатах летной годности», добавил он.