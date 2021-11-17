Бывший немецкий футболист сел в тюрьму после инсценировки своей смерти

В Германии приговорили почти к четырем годам тюрьмы экс-футболиста «Шальке» Янника Камба и его супругу. Семейную пару уличили в инсценировке смерти спортсмена для получения страховки.

В 2015 году муж и жена решили застраховать жизнь футболиста на четыре миллиона евро, сообщил WAZ. Страхования компания им отказала, и стороны договорились о сумме в 1,2 миллиона.

В январе 2016 года, уточнила газета Daily Mail, стало известно о гибели Камба в ДТП. Его супруга потребовала страховую компенсацию. Близким футболиста выразили соболезнования многие коллеги Янника.

Экс-футболист в 2018 году якобы явился в посольство Германии в Киншасе и заявил, что новости о его смерти были фейковыми. Камба рассказал, что во время поездки в Конго остался без документов, денег и телефона. По данным WAZ, похищение спортсмена организовали жена и мать.

Суд Эссена в историю с похищением не поверил. В итоге 35-летний Камба и его 41-летняя жена получили реальный срок за страховое мошенничество. Их приговорили к трем годам и 10 месяцам тюрьмы.

За молодежные команды «Шальке» Янник Камба играл с 2003 по 2007 годы. После завершения футбольной карьеры он, уверял Bild, в течение семи лет работал техником-химиком на заводе.