Бывший начальник ЦСКА Станислав Лаговский погиб в автокатастрофе

Заслуженный работник физической культуры России, бывший начальник ЦСКА генерал-майор Станислав Лаговский погиб в автокатастрофе. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили на официальной странице клуба в Facebook.

Станиславу Лаговскому было 69 лет. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане, являлся основоположником армейского рукопашного боя в Вооруженных силах России. На протяжении пяти лет оставался председателем спорткомитета Министерства обороны РФ.

Пост начальника ЦСКА Лаговский занимал с 1992 по 1994 годы, до этого несколько лет был его заместителем. Руководство клуба, коллектив тренеров, спортсменов и сотрудников выразили свои соболезнования в связи с кончиной Лаговского. Они сказали, что всегда будут хранить о нем светлую память.

16 сентября стало известно о смерти бывшего главного тренера баскетбольного ЦСКА Душана Ивковича. Спортсмену было 77 лет. Под руководством прославленного серба российские армейцы три раза выигрывали чемпионаты России и один раз стали обладателям Кубка страны.