Россиянин зарезал супругу из ревности. Она не раз заявляла о домашнем насилии, но все молчали

#РегинаЖиви. Жители Владикавказа и остальной России оставляли сообщения с таким хештегом, желая скорейшего выздоровления 22-летней Регине Гагиевой, которой нанес несколько ударом ножом бывший муж. Девушка умерла. С ней простятся 27 сентября. Но задолго до гибели она не раз заявляла, что муж ее избивал.

Девушка вышла замуж сразу после совершеннолетия. Перед тем она встречалась с Вадимом Теховым — мужчиной, который был на 10 лет ее старше. После замужества Регина родила супругу малыша, внешне пара казалось счастливой и жизнерадостной. Оказалось, что за закрытыми дверями мужчина издевался над женой, поднимал на нее руку и истязал красавицу. Причиной тому была патологическая ревность.

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Гагиева ушла от мужа. Но мужчина не прекратил ее преследовать. В итоге он угодил под домашний арест — за неоднократное избиение супруги. Но ревность пожирала его изнутри, несмотря на то, что из-за этого разрушилась семья. Наконец, бывший муж схватил нож, спрятал его за пояс и отправился на работу к бывшей — выяснять отношения. Разговор произошел на повышенных тонах, мужчина отобрал у девушки мобильник. стал в нем рыться, все больше заводясь. Когда его ревность переросла в настоящую истерику, он выхватил нож и не менее 10 раз ударил им бывшую жену. После этого он сбежал из офиса.

Момент преступления попал в объективы камер видеонаблюдения. Видео преступления в итоге попало в соцсети. За девушку переживала вся Россия. За ее выздоровление молились, ей слали слова поддержки. Гагиева умерла в реанимации.

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Клинический психолог Маргарита Лямец рассказала «360», что мужчине, вероятно, и не нужен был повод для убийства. Тем более что ревность редко когда является прямым поводом для такого поведения.

«Скорее всего, у мужчины настолько низкая самооценка, даже ничтожная, патологические процессы в психике настолько деструктивны и личность настолько деформирована, что контроль выключился и, что называется, у него „упала планка“. Так себя ведут еще при пограничных расстройствах личности. На фоне клинической психопатии это и стало причиной произошедшего», — предположила эксперт.

Подполковник юстиции, старший помощник руководителя следственного управления Эдуард Гусов рассказал «360», что происшествием занялись сотрудники Следственного комитета. Экспертам предстоит выяснить — как убийца смог выскользнуть из-под домашнего ареста с браслетом на ноге и почему на его перемещения не отреагировали. например, сотрудники ФСИН.

«По распространенной в СМИ информации о бездействии должностных лиц против противоправной деятельности подозреваемого в убийстве бывшей супруги начата проверка. Подозреваемый в убийстве бывшей жены, уголовное дело против которого расследует Северо-Западный межрайонный следственный отдел Владикавказа, ранее был причастен к другим преступлениям. Но ни разу не понес наказания», — рассказал Гусов.

По его словам, подозреваемый раньше неоднократно угрожал бывшей супруге убийством. По этому поводу были обращения в полицию, но реакции правоохранителей не последовало. Сейчас, когда произошло непоправимое, организована доследственная проверка. Будет дана правовая оценка действию или бездействию всех должностных лиц, так или иначе причастных к произошедшему.