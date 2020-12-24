Бывший муж раскрыл причину смерти светской львицы в Москве

Тело женщины с размозженной головой нашли 22 декабря во дворе дома в Москве. Криминалисты провели расследование и пришли к выводу, что погибшая покончила с собой. Об этом сообщил бывший муж женщины Борис Шафиров.

По словам мужчины, дети были в школе, когда Ирина Шафирова покончила с собой. Версию об ограблении он назвал полной глупостью, так как все деньги и драгоценности остались в квартире.

«Криминалисты провели экспертизу и сказали, что она (бывшая жена — прим. ред.) совершила самоубийство. Никакого ограбления не было», — рассказал Шафиров «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что развелся с супругой два года назад после 20 лет брака. Следователи проверили всю информацию в телефоне, но никакого нового ухажера у Шафировой не оказалось.

«Она сказала, что хочет встретить любовь всей ее жизни и бросила меня. Поэтому я уверен, что причина суицида не развод. <…> За день до смерти мы с ней разговаривали, у нас были планы встретить вместе Новый год, как с детьми провести время, она хотела с подругами по Красной площади погулять. Она купила елку даже. Ничего не предвещало беды», — поделился бывший муж.

Шафиров предположил, что причиной суицида могло стать одиночество. Дочь погибшей отметила, что ее мать стала увлекаться магией. Шафирова купила карты таро и начала слушать медитации.

Ирину Шафирову нашли мертвой днем 22 декабря во дворе элитного дома в Ружейном переулке. Прохожие вызвали сотрудников полиции. Никаких следов насильственной смерти на теле женщины не нашли.