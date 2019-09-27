Бывший муж Поклонской пожаловался на «оскотиневших» женщин

Юрист Иван Соловьев, бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, заявил, что борцы с домашним насилием «заужают тему», последовательно обвиняя в бытовой агрессии исключительно мужчин.

В тексте, опубликованном газетой «Взгляд», он сообщил, что во время работы руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, сталкивался с дичайшими случаями насилия в отношении детей. Причем в 70% случаев виноваты были матери, бабушка или тети несовершеннолетних.

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«Оскотиневшие от выпивки или новой любовной истории, они сажают детей на цепи в подвалах и сараях, забивают ногами и душат телефонными шнурами. А потом объясняют, что дети им просто мешали нормально, с их точки зрения, жить», — подчеркнул Соловьев.

Адвокат отметил, что с насилием надо бороться вне зависимости от того, где оно происходит. По его мнению, решать семейные проблемы путем силы не имеют права ни мужчины, ни женщины. Соловьев призвал создать законы, которые были бы справедливы для всех.

«Создавать механизмы, которые бы защищали всех граждан России от любых форм проявления насилия со стороны своих близких, иных родственников и сожителей. И не путать при этом квазифеминистский хайп с защитой прав человека», — высказался бывший супруг Поклонской.

Соловьев также отметил, что излишнее «размусоливание» темы семейного насилия выставляет россиян перед всем миром как агрессивных и неуправляемых людей. Он призвал не обливать грязью самих себя.

«Мы не нация неврастеников и имбицилов. Не надо на нас наговаривать. Хотите защищать женщин — пожалуйста, но не за счет всего мужского населения и без выставления граждан России как неадекватных и агрессивных», — резюмировал Соловьев.