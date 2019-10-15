Бывший муж Бочкаревой объяснил неявку актрисы в суд

После скандала с задержанием и наркотиками Наталья Бочкарева должна была прийти на рассмотрение дела в суд. Но актриса не явилась на заседание, а ее бывший супруг Николай Борисов объяснил «360», что всему виной поднятая вокруг инцидента шумиха.

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Бочкареву 15 октября ждали у здания суда общественность и представители СМИ. В итоге популярная актриса так и не появилась в указанное время.

«Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте», — сказал Борисов.

Как сообщалось ранее, на фоне появившегося скандала у Бочкаревой парализовало пол-лица, но позже сама актриса заявила, что чувствует себя уже хорошо.

В пресс-службе судебного участка рассказали, что слушание административного дела перенесли, так как Бочкарева не явилась на заседание.

«Да, перенесли. Никто не явился со стороны привлекаемого лица», — сказали «360».

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала после появления в Сети видео с задержанием женщины, похожей на актрису. Она представилась Бочкаревой и рассказала о спрятанном пакетике с кокаином. Против задержанной возбудили административное дело и отпустили под подписку о невыезде. Сама актриса отрицает, что на ролике именно она, и требует найти виновных в распространении фейковой информации.