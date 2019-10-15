Бывший муж Бочкаревой объяснил неявку актрисы в суд
Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновенииПодробнее
Бочкареву 15 октября ждали у здания суда общественность и представители СМИ. В итоге популярная актриса так и не появилась в указанное время.
«Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте», — сказал Борисов.
Как сообщалось ранее, на фоне появившегося скандала у Бочкаревой парализовало пол-лица, но позже сама актриса заявила, что чувствует себя уже хорошо.
В пресс-службе судебного участка рассказали, что слушание административного дела перенесли, так как Бочкарева не явилась на заседание.
«Да, перенесли. Никто не явился со стороны привлекаемого лица», — сказали «360».
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала после появления в Сети видео с задержанием женщины, похожей на актрису. Она представилась Бочкаревой и рассказала о спрятанном пакетике с кокаином. Против задержанной возбудили административное дело и отпустили под подписку о невыезде. Сама актриса отрицает, что на ролике именно она, и требует найти виновных в распространении фейковой информации.