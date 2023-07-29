Общество 29 июля 2023, 05:41 Бывший монах из Белгородской области получил пять лет колонии за призывы к терроризму Монаха-отшельника из Валуек приговорили к пяти годам общего режима за призывы к терроризму РИА «Новости»

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Монаха-отшельника из Белгородской области приговорили к пяти годам общего режима из-за призывов к терроризму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По информации ведомства, мужчина оправдывал и открыто призывал к совершению терактов. Он размещал видеоролики в сети, в которых навязывал идею о совершении террористической деятельности.

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«Коллегия второго Западного окружного военного суда признала фигуранта виновным и приговорила его к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении УФСБ.

Также отшельнику на четыре года запретили заниматься работой, которая связана с администрированием интернет-ресурсов, информационно-коммуникационных и электронных сетей. В ведомстве уточнили, что приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сотрудники ФСБ призвали арестовать социолога Бориса Кагарлицкого* за публичное оправдание терроризма в интернете. Сам мужчина не признает свою вину.

* признан в РФ иноагентом