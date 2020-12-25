Бывший модельер рассказала, как стала успешным фермером

Женщина занялась сельским хозяйством около восьми лет назад. Сначала ее целью было просто обеспечить родных и близких свежими и натуральными продуктами. Хобби ее настолько увлекло, что спустя время было открыто частное производство. В настоящий момент на ферме Ольги около 100 коз, 20 коров, овцы, а также домашняя птица.

«Такого желания стать фермером не было. Изначально было — создать для своей семьи натуральное хозяйство и дарить детям и родственникам натуральные, экологически чистые продукты. Но потом как-то так все пошло, что уже пришлось стать фермером», — пояснила Друганина.

Она уточнила, что все животные находятся на свободном выгуле. Выполнять нелегкую работу по хозяйству женщине помогают папа, мама и муж. На ферме делают молоко, масло, сыры, йогурт, колбасы и пельмени. Ольга подчеркнула, что считает гордостью своей семьи творог из топленого молока. Он производится по фирменному рецепту и очень любим покупателями.