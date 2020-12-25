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    25 декабря 2020, 17:04

    Бывший модельер рассказала, как стала успешным фермером

    Полина Петрова

    Ольга Друганина, которая раньше была модельером-конструктором, рассказала, как ей удалось стать успешным фермером, пишет издание Daily Storm.
    Бывший модельер рассказала, как стала успешным фермером

    Женщина занялась сельским хозяйством около восьми лет назад. Сначала ее целью было просто обеспечить родных и близких свежими и натуральными продуктами. Хобби ее настолько увлекло, что спустя время было открыто частное производство. В настоящий момент на ферме Ольги около 100 коз, 20 коров, овцы, а также домашняя птица.

    «Такого желания стать фермером не было. Изначально было — создать для своей семьи натуральное хозяйство и дарить детям и родственникам натуральные, экологически чистые продукты. Но потом как-то так все пошло, что уже пришлось стать фермером», — пояснила Друганина.

    Она уточнила, что все животные находятся на свободном выгуле. Выполнять нелегкую работу по хозяйству женщине помогают папа, мама и муж. На ферме делают молоко, масло, сыры, йогурт, колбасы и пельмени. Ольга подчеркнула, что считает гордостью своей семьи творог из топленого молока. Он производится по фирменному рецепту и очень любим покупателями.