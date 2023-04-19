Общество 19 апреля 2023, 16:00 Бывший министр труда Калашников предложил использовать искусственный интеллект для составления бюджета

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Экс-министр труда, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в разговоре с ИА НСН посоветовал использовать искусственный интеллект для составления госплана и бюджета не в будущем, а уже сейчас.

«Ведь на сегодняшний день бюджет — это, по сути дела, замена госплана. Именно анализ больших данных позволяет это делать в новых условиях. В том, что госбюджет и анализ больших данных — это близнецы, сомнений нет», — сказал он.

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Калашников не исключил того факта, что экономисты могут потерять работу, однако, на его взгляд, этот процесс отражает объективную реальность.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что в ближайшем будущем искусственный интеллект могут начать применять в составлении бюджета.