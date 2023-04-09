Общество 09 апреля 2023, 12:41 Бывший министр финансов констатировал первый за 15 лет кризис мировой экономики Экс-министр финансов Задорнов: мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года Freepik

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Мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года. Об этом РИА «Новости» сообщил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

Он добавил, что еще в начале года существовали надежды, что на американском и европейском рынках кризиса удастся в этом году избежать. Экономический рост «был около нуля, но все-таки был позитивным».

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В начале марта на фоне падения банков США и Европы ситуация изменилась. Оказалось, целый ряд активов, в тои числе «длинные госбумаги», корпоративные бонды, недвижимость и рынок венчурного капитала, обесценивается.

Задорнов отметил, что в числе причин мирового кризиса — «торговые войны» и протекционизм, антироссийские санкции Запада и «беспрецедентный период нулевых процентных ставок» в Европе и Соединенных Штатов.

«Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы [в структуре мировой экономики]», — добавил бывший министр финансов.