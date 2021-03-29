Бывший министр экономики предрек девальвацию рубля

Оказанное санкционное давление западных стран может в дальнейшем обрушить российскую экономику. Девальвация рубля возможна при курсе на более жесткие санкции от США и ЕС.

«Все это в значительной степени будет зависеть о того, какой режим новых санкций введет американская администрация, и последуют ли ее примеру страны ЕС. Если это будут достаточно жесткие санкции по типу полного запрета покупки российского госдолга и отключение SWIFT, то это, конечно, приведет к серьезному обвалу фондового рынка и к девальвации рубля», - заявил NEWS.ru первый в новейшей истории России министр экономики Андрей Нечаев.

Он также отметил, что настоящие санкции влияют на российскую экономику в незначительной мере. Ситуация на рынки нефти в данный момент вполне комфортная для РФ, поскольку спрос восстанавливается, что по итогу укрепляет наше положение.

Экономические санкции против России, претензии к ее политике, обвинения спортсменов в допинге возникают по одной причине. Ее назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это происходит из-за того, что страна развивается.