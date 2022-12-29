29 декабря 2022, 15:59
Бывший министр экономики Нечаев прокомментировал отмену Гайдаровского форума
Экс-министр экономики Нечаев: отмена, скорее всего, связана с текущей внешней политикой
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с ИА НСН объяснил, с чем может быть связана отмена Гайдаровского форума.
Ранее ТАСС сообщил, что экономическая конференция Гайдаровский форум в январе 2023 года не состоится из-за необходимости «пересмотра выстроенных годами алгоритмов».
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По словам Нечаева, отмена форума может быть связана с текущей внешней политикой.
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Скорее всего, Гайдаровский форум возродится после окончания СВО, резюмировал бывший министр.
Экономика
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