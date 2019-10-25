Бывший мэр Грозного заинтересовал правоохранительные органы
В эфире телеканала «Грозный» замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев рассказал, что правоохранительным органам были переданы видеозаписи, которые и легли в основу проверки. Процессуальное решение будет принято в срок, установленный законом.
Видеоматериалы предоставили журналисты телеканала «Грозный». Некоторые отрывки ранее транслировались в эфире. Авторы сюжета заверили: видео было сделано сотрудниками личной пресс-службы Ислама Кадырова. Общая продолжительность видео — примерно восемь часов.
По данным телеканала, на видео запечатлен Ислам Кадыров, который в разговоре с задержанными и подозреваемыми в мошенничестве людьми позволяет себе грубости. Также он использовал электрический шокер и стал угрожать ложным обвинением в финансировании терроризма.
«Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия», — сказано в сюжете телеканала.
Вторая видеозапись демонстрирует, как охрана Ислама Кадырова заламывает руки лицам, имеющим долг за услуги ЖКХ.