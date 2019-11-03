  • Бывший мэр Грозного извинился перед горожанами за «неосознанные ошибки»

    03 ноября 2019, 20:44

    Анатолий Минкин

    Бывший мэр столицы Чечни Ислам Кадыров объяснил свое поведение с горожанами, снятое на видео и показанное в эфире телерадиокомпании «Грозный». Как пояснил автор материала, речь идет о съемке 2012−2015 годов, которую вела пресс-служба бывшего чиновника. Как сообщается на сайте канала, Кадыров грубо разговаривал с задержанными горожанами и бил их электрошокером. По скандальным кадрам МВД начало проверку.
    Бывший мэр Грозного извинился перед горожанами за «неосознанные ошибки»

    Бывший градоначальник вышел на связь через Instagram, чтобы ответить на вопросы корреспондента телеканала «Грозный». Прежде всего Ислам Кадыров заявил, что электрошокер он использовал только для того, чтобы напугать людей, ток он при этом не включал.

    «Эти люди живы, они могут подтвердить мои слова», — отметил он.

    По его словам, эти люди были мошенниками, от которых пострадали множество жителей столицы республики, а его, как мэра в итоге опозорили перед руководством. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова возвел дома для нуждающихся жителей местного поселка. Но группа мошенников начала распускать слухи, что эта недвижимость продается. Тех, кто им поверил, они обирали.

    «Дома строили на деньги фонда, чтобы помочь людям. Это была благотворительность, а кто-то извлек из этого выгоду. Я оказался опозорен вдвойне, как принадлежащий к роду Кадыровых, и как человек, ответственный за все происходящее», — пояснил бывший мэр.

    Он отметил, что готов ответить за свое поведение и понести наказание за совершенные действия. Но при этом он пояснил, что действовал не из личных интересов, корысти или выгоды.

    Он попросил прощения у руководства республики, членов команды Ахмата-Хаджи Кадырова и чеченского народа за «неосознанные ошибки».