Бывший мэр Грозного извинился перед горожанами за «неосознанные ошибки»

Бывший градоначальник вышел на связь через Instagram, чтобы ответить на вопросы корреспондента телеканала «Грозный». Прежде всего Ислам Кадыров заявил, что электрошокер он использовал только для того, чтобы напугать людей, ток он при этом не включал.

«Эти люди живы, они могут подтвердить мои слова», — отметил он.

По его словам, эти люди были мошенниками, от которых пострадали множество жителей столицы республики, а его, как мэра в итоге опозорили перед руководством. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова возвел дома для нуждающихся жителей местного поселка. Но группа мошенников начала распускать слухи, что эта недвижимость продается. Тех, кто им поверил, они обирали.

«Дома строили на деньги фонда, чтобы помочь людям. Это была благотворительность, а кто-то извлек из этого выгоду. Я оказался опозорен вдвойне, как принадлежащий к роду Кадыровых, и как человек, ответственный за все происходящее», — пояснил бывший мэр.

Он отметил, что готов ответить за свое поведение и понести наказание за совершенные действия. Но при этом он пояснил, что действовал не из личных интересов, корысти или выгоды.

Он попросил прощения у руководства республики, членов команды Ахмата-Хаджи Кадырова и чеченского народа за «неосознанные ошибки».